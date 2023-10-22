Як знезаразити ґрунт під озимий часник: всього одна копійчана підгодівля

Вона є в кожній домашній аптечці

У поточному році майже половина городників стикалася з проблемою вирощування часнику та їх захворюваннями, такими як несправжня борошниста роса (пероноспороз) та фузаріоз. Рідше зустрічаються хвороби, такі як рожева коренева гнилизна, біла гнилизна, зелена гнилизна, а також небезпечне вірусне захворювання — мозаїка часнику. Ми писали, яким добривом не можна підгодовувати озимий часник, тепер поговоримо про корисне підживлення рослини восени.

Щоб легко уникнути подібних неприємних ситуацій при вирощуванні озимого часнику, слід правильно обробити грядки після посадки часнику в грунт. Про це пише cpykami.

Чим і коли обробити ґрунт під часник

Восени після посадки озимого часнику, а також навесні, коли починається потепління, рекомендується поливати грядки розчином марганцівки. Для приготування цього розчину потрібно розвести 2 чайні ложки марганцівки у 10 літрах води. Цього об'єму буде достатньо для обробки 2 квадратних метрів посадок часнику.

Весною, щоб обробити грядки, на 10 літрів води слід взяти 1 чайну ложку марганцівки. Цей простий та бюджетний метод допоможе дезінфікувати як ґрунт, так і вже посаджений озимий часник, забезпечивши відмінний урожай великих головок часнику.

Раніше ми писали, в яких місцях не можна садити озимий часник. На таких ділянках урожаю не буде.