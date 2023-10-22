У які дні в листопаді можна сіяти озиму моркву: поради дачникам

Названо сприятливі дні для сіяння озимої моркви у листопаді

Незабаром настане сезон, коли буде чудовий час для висіву озимої моркви, щоб урожай порадував навесні. Досвідчені дачники знають, як правильно висівати моркву на зиму, і діляться порадами.

Як виявилось, при висіванні насіння моркви на зиму потрібно врахувати важливі нюанси щодо дат, коли це краще робити, пише портал napensii.ua. Найкраще для цього підходить листопад і навіть грудень, коли встановилися стабільні заморозки.

Коли сіяти моркву на зиму?

Досвідчені дачники радять зайнятися посівом озимої моркви, коли на вулиці вже встановилися стабільні заморозки, а середньодобова температура залишається на рівні 0 – 2 градуси за Цельсієм. Справа в тому, що якщо посіяти насіння в теплішу погоду, воно може прорости, але потім вже не переживе зиму.

Сприятливі дні у листопаді: 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26.

Сприятливі дні у грудні: 1, 4-11.

Як потрібно сіяти моркву?

Для грядки з морквою потрібно вибрати ту ділянку землі, де раніше росли огірки, цибуля, томати, кабачки, гарбузи. При цьому не варто сіяти на зиму моркву там, де влітку росла квасоля чи петрушка.

Крім того, аграрії рекомендують зберігати сівозміну та не сіяти моркву туди, де до цього росла теж морква. Причому найкраще зробити паузу на 4 роки. Також варто врахувати, що і насіння моркви на зимову посадку потрібно на чверть більше, ніж якби сіяти навесні.

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