Копійчаний засіб знайдеться в кожному домі

Чайником ми користуємося щодня. Часом на його внутрішніх стінках може утворюватися накип, від якого не завжди просто позбутися.

Однак копійчаний засіб, що є в кожному будинку, допоможе розв'язати проблему — йдеться про лимонну кислоту. Як це зробити, розповідають "Бєлновини".

Як відмити чайник від накипу

Щоб чайник блищав як новенький, а від накипу не залишилося і сліду, потрібно наповнити його водою і додати чайну ложку з гіркою лимонної кислоти. Після цього потрібно edsvryenb його і довести воду до кипіння, а потім залишити на 5-7 хвилин. Не забудьте вилити воду з кислотою, ретельно прополоскати чайник під проточною водою, а потім ще раз прокип’ятити зі звичайною водою, яку також вилити після.

Також можна приготувати чудо-засіб, який очистить пристрій ззовні. Для цього необхідно змішати 3 столові ложки харчової соди, стільки ж перекису водню та додати до них 1 столову ложку засобу, призначеного для миття посуду. Цю кашку потрібно нанести на стінки чайника та залишити на 20 хвилин, після чого почистити жорсткою стороною губки.

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