День Якова: що в жодному разі не можна робити 23 жовтня, щоб не стати жебраком

У Яків день проводжали осінь і їли мед

У народному календарі 23 жовтня відзначається народне свято Якова. Православні віряни за новим церковним календарем згадують одного з апостолів із сімдесяти — Якова Молодшого, який також відомий як "брат Господній". Святого Якова визнавали покровителем тих чоловіків, які займалися тяжкою фізичною працею.

Цього дня проводилися так звані "медові обряди", де намагалися вжити якнайбільше меду. Вірили, що кількість з’їденого меду впливає на те, скільки його буде наступного року. На святковому столі обов’язково були присутні страви з медом. Чоловіки із задоволенням брали на себе важку роботу по дому, вважаючи, що цього дня у них завжди все вдасться.

На Якова проводжали осінь. Цього дня випадав другий сніг. Якщо опади були інтенсивними і сніг не танув швидко, то зима передвіщала бути помірною, а літо – родючим.

Що не можна робити 23 жовтня

Давати гроші в борг — вони не принесуть щастя позичальнику.

Поручатися за будь-кого — обернеться плямою на репутації.

Холостяку робити покупки — ще довго не зможе знайти собі дружину.

Братися за роботу, яка призначена для інших людей, — може призвести до злиднів.

Сваритися та з’ясовувати стосунки з близькими — зло повернеться кривдникові з новою силою.

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