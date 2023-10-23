Ви перекопуєте неправильно: 2 способи з лопатою, про які потрібно знати всім дачникам
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Вони відрізняються особливостями перевертання землі
У більшості випадків городники не ставлять собі питання про те, як правильно проводити перекопування городу з використанням лопати. Вони просто беруть лопату до рук і стають до роботи. Але тут є один аспект.
Деякі дачники дотримуються певних методів для осіннього перекопування невеликих городніх ділянок. Усього їх існує два і вони відрізняються особливостями перевертання землі, пише pixelinform.
Відвальний спосіб
Земля перевертається таким чином, щоб верхній шар ґрунту виявився усередині. Цей метод є ефективним способом усунення бур’янів та шкідників.
Безвідвальний спосіб
Використовується метод, який дозволяє зберегти структуру ґрунтових шарів. Метод без відвалу завдає менше шкоди мікроорганізмам, що мешкають у ґрунті.
Раніше ми писали, як на зиму посипати грядки тирсою і стружкою. Оскільки підбір відповідного покриття для захисту городу та саду хоч і складне рішення, але в більшості ситуацій городники віддають перевагу натуральним варіантам, таким як лапник, солома або опале листя волоського горіха.