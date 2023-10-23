Орхідеї не згниють: скільки води потрібно давати квітам в осінньо-зимовий період

Заливати квітку не можна, а ось трюк із льодом допоможе зберегти орхідею в розкішному вигляді

В осінні та зимові місяці багато кімнатних рослин, включаючи кактуси, вимагають мінімального поливу. Така популярна квітка, як орхідея, навіть ризикує згнити, якщо отримає дуже велику кількість вологи.

Прості правила догляду за орхідеями восени та взимку збережуть квітку розкішною і здоровою. Про це пише Express.

Так, багато квітникарів припускаються помилки при поливі орхідей. Надмірна кількість води веде до кореневої гнилі, розм’якшених, чорних або коричневих корінь, обвислого листя й опадання бутонів. В осінньо-зимовий сезон рекомендується поливати орхідеї рідше.

Щоб стежити за зволоженістю кольорів, зверніть увагу на просту пораду. Кожні десять днів перевіряйте рослину, і якщо ґрунт виявиться сухим – дайте орхідеї прохолодну (не холодну) воду.

Альтернативним рішенням стане використання кубиків льоду. Так можна зберігати орхідеї зволоженими без надмірного поливу. Однак це може шокувати коріння, тому спочатку доведіть воду до кімнатної температури.

Найкращий час дня для поливу орхідеї – ранок. Так усі випадкові бризки на листі встигнуть висохнути.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким розчином радять поливати орхідею досвідчені квіткарі. Маленька хитрість покращить цвітіння.