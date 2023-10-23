Перехід на зимовий час: хто, коли і навіщо придумав переводити годинник

У цього явища давня історія

Щороку в останню неділю жовтня в Україні відбувається перехід на зимовий час. 2023 року це випадає на неділю, 29 жовтня. Зробити це потрібно о 4:00 ранку за київським часом. Стрілки годинника пересуваються на одну годину назад.

Як пише "Телеграф", сучасні девайси, підключені до інтернету, переводять годинник у потрібному напрямку автоматично. Так що вам не доведеться вставати вночі, щоб перевести стрілки.

Коли, хто і навіщо вигадав переводити час?

Історія цієї події бере своє коріння на початку 20-го століття. У 1916 році в Німеччині вперше перевели годинник на літній час, це було зроблено з метою економії електроенергії у воєнні часи. Незабаром ідея переходу на літній та зимовий час була перехоплена іншими країнами, зокрема Великою Британією та США.

Головна мета, яку переслідували на той час — це збереження електрики та її економія у непрості історичні часи

Пізніше, наприкінці 1960-х років канадські вчені провели дослідження та встановили, що перехід на зимовий та літній час справді допомагає економити електроенергію. Так, у Канаді споживання електрики влітку зменшилося на 1%.

Згодом переведення годинників почали практикувати в більшості країн світу, хоча ефективність такого методу економії електрики викликала сумніви. Зараз багато країн відмовилися від подібної практики, оскільки мінусів від цього набагато більше, ніж плюсів.

Які країни переводять годинник?

Наразі є кілька десятків країн, які продовжують практикувати перехід на зимовий та літній час, серед них і Україна. При цьому за останні роки від переведення годинників відмовилися Білорусь, Казахстан, Киргизія та Вірменія та росія. В Україні це питання вже неодноразово виносилося на обговорення у Верховній Раді, проте рішення все ще немає.

Переведення годинників в Україні

Україна у складі СРСР почала практикувати літній та зимовий час 1981 року. Тоді це теж робилося з метою економії електроенергії.

Зараз ми переходимо на літній час в останню неділю березня о 3:00 ранку — на 1 годину вперед. А на зимовий час в останню неділю жовтня о 4:00 годині ранку – на 1 годину тому. У 2023 році переведення годинника відбудеться вночі 29 жовтня.

Раніше "Телеграф" розповідав про переведення годинника на зимовий час. Дізнайтеся точну дату, коли і куди потрібно зрушити стрілки.