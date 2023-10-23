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Тепло залишиться в будинку: спритний трюк для швидкого утеплення вікон (відео)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Вікна не повинні пропускати протяги
Вікна не повинні пропускати протяги. Фото Freepik

Один доступний матеріал дозволить з легкістю покращити теплоізоляцію

У холодний сезон домовласники починають утеплювати житло. Часто холод може проникати через вікна, але це легко виправити.

Щоб утеплити вікна в будинку, зверніть увагу на популярний у мережі трюк. Лайфхаком поділився блог @somekindofvintage у TikTok (відео знайдете наприкінці матеріалу).

Так, авторка ролика рекомендує ізолювати вікна за допомогою пухирчастої плівки. Особливо актуальна ця порада для тих, хто мешкає у старих будинках. У блозі стверджується, що плівка – це швидкий та простий спосіб утеплити вікна на зиму.

Отже, слід розрізати пухирчасту плівку, щоб матеріал відповідав розміру вікна. Після цього обприскуйте з розпилювача скло водою. Тепер можна розмістити шматки плівки, притискайте матеріал до змоченої поверхні, щоб він прилипнув.

У відео дівчина каже, що краще розміщувати плівку бульбашками назовні. Незвичайний метод забезпечить енергозберігальний шар на вікнах, що, у свою чергу, допоможе утримати тепло в кімнаті та заощадити на платіжках за опалення.

Раніше "Телеграф" розповідав, як посилити дію батарей у будинку, щоби стало тепліше. Спритна хитрість помітно підніме температуру в приміщенні.

Теги:
#Вікна #Лайфхак #утеплення