Чим потрібно заклеїти вікна на зиму: прості й дешеві засоби

Чим краще заклеювати вікна на зиму

Навіть за наявності гарного опалення взимку у квартирі може бути некомфортна температура. Причиною тому – погана теплоізоляція вікон. Тому напередодні холодів варто подбати про те, щоб добре заклеїти вікна.

Зазвичай заради підвищення теплоізоляції пластикових вікон достатньо переведення їх у зимовий режим. Дерев’яні вікна доводиться утеплювати підручними матеріалами. Зазвичай це не вимагає особливих витрат. До того ж з цією роботою може впоратися практично кожен.

Паперова замазка. Готується із розмоченого туалетного паперу, серветок чи газет. У розмочену масу додають 2 частини потовченої крейди. У результаті виходить пластична маса, якою можна закласти навіть найдрібніші щілини. Така замазка вивалюється зі стулок при їх відриванні і її необхідно укладати заново.

Поролон чи вата. Відмінний варіант для того, щоб закрити великі шви чи щілини. Поверх матеріалу слід наклеїти паперову стрічку або скотч.

Парафін або шматочки парафінової свічки. Матеріал потрібно розплавити на водяній бані, набрати в шприц і закласти в щілини та стики. Парафін дуже швидко твердне і відмінно перекриває шлях протягам.

Крім перелічених вище матеріалів можна використовувати покупні засоби. Такі, як теплоощадна плівка, яка приклеюється до склопакета, скотч або ущільнювач на клейкій основі.

Напередодні утеплення вікон рекомендується ретельно вимити їх. Раніше "Телеграф" розповідав про засіб, який дозволить шибкам залишатися чистими якомога довше.