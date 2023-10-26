Чим потрібно запастися на випадок "пропажі" світла: не всі знають, а дарма

У вас вдома має бути прихована така лампочка

Кінець осені та зима можуть стати ще одним викликом для українців. В умовах атак окупантів, що готуються, на ключові об’єкти інфраструктури необхідно бути готовими до можливості скорочення споживання електроенергії та несподіваним перебоям з електрикою, блекаутам.

У разі тимчасових перебоїв з електроенергією є одна річ, яка надасть цінну послугу — це лампочка, але не проста, пише express. Вона може стати вашим рятівником, якщо раптово виникнуть збої у світлі.

Акумуляторна лампочка: користь

Така лампочка здатна забезпечувати світло в оселі протягом кількох годин. Це дозволить вам мати джерело освітлення, яке незалежне від електромережі. Крім того, така інвестиція (вартість варіюється від 200 грн і більше) допоможе вам заощадити кошти, тому що перезаряджати лампочку набагато зручніше, ніж щоразу купувати нову.

Важливо також відзначити, що вони становлять меншу пожежну небезпеку в порівнянні зі свічками, що горять. В акумуляторних лампочках часто використовується світлодіодне освітлення, яке не нагрівається так сильно, як у традиційних лампочок, навіть якщо вони працюють тривалий час, і має значно більшу енергоефективність.

Раніше ми писали, як зробити ліхтарик зі звичайної пляшки. Стане в пригоді вам на випадок блекауту.