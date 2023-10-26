Що покласти у взуття, щоб воно перестало погано пахнути: у вас це є

Не тільки позбавитесь неприємного запаху, але й подаруйте приємний аромат

Багато людей знайомі з проблемою неприємного запаху, який виходить із взуття після прогулянки. На щастя, впоратися з цією неприємністю досить легко, без зайвих зусиль та великих витрат.

Звичайні підручні засоби, такі як харчова сода та чайні пакетики, можуть допомогти позбутися неприємного запаху у ваших кросівках, кедах чи чоботях. Ці прості лайфхаки здаються елементарними, але чудово справляються зі своїм завданням, пише express.

Як позбутися "душка" у взутті

Існує два способи позбутися неприємного запаху у взутті. Перший спосіб включає застосування звичайної харчової соди, яка є у багатьох на кухні. Для зручності ви можете використовувати старі колготки: просто насипте соду в них, зав’яжіть вузол і помістіть всередину взуття.

Другий варіант, щоб запобігти розповсюдженню неприємного запаху з кросівок, полягає у використанні двох або трьох невикористаних чайних пакетиків. Їх слід помістити у взуття та залишити там на 24 години. Цей метод ефективно справляється з проблемою, роблячи ваше взуття приємним на запах.

Зазначимо, що осіння погода – виклик для кросівок та черевиків. Раніше ми писали, як за пів години висушити взуття. Також "Телеграф" розповідав, як вивести плями на світлому замшевому взутті.