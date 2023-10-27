Створюємо затишок у будинку за допомогою речей з бабусиної скрині

Розбираючи бабусину шафу або скриню, можна знайти чимало цікавостей, які стануть у нагоді і в сучасному будинку

Старі речі, тим більше зроблені своїми руками, привнесуть у ваш будинок душевність та неповторний індивідуальний стиль. До речі, раніше ми писали як позбутися запаху старості в будинку.

Якщо бабуся-майстриня залишила вам у спадок свої творіння – радійте, ви володар справжнього скарбу. Ручна робота завжди цінується більше, ніж масове виробництво, тому прикрасивши інтер’єр декількома речами з бабусиної шафи, ви створите неповторний стиль свого дому. Як пише портал Mebelok, в’язані речі в інтер’єрах зараз особливо актуальні.

Об’ємні м’які пледи, килимки з помпонів та в’язані подушки підійдуть для оформлення спальні.

М’який в’язаний плед додасть інтер’єру тепла

В’язані гачком абажури для ламп і торшерів гармонійно виглядатимуть у вітальні.

В’язаний абажур стане яскравою плямою

Але справжнім ексклюзивом можуть стати в’язані меблі — м’які пуфи або чохли, що знімаються, на табурети, стільці і крісла, які впишуться в будь-яку кімнату або навіть передпокій.

В’язані елементи меблів — справжній ексклюзив

І все ж, щоб не перетворити сучасний будинок на "бабусин будиночок", намагайтеся не перевантажувати інтер’єр вінтажними деталями.

Раніше "Телеграф" писав про те, як гармонійно поєднати всі предмети обстановки, можна також поекспериментувати з поєднаннями фактур — іноді найнесподіваніші комбінації виявляються виграшними і стають тією самою родзинкою. Колір в інтер’єрі також важливий і впливає на самопочуття та настрій тих, хто живе у квартирі – пам’ятайте про це.