Не робіть це в день Нестора Літописця 27 жовтня, якщо не хочете залучити лихо

Цього дня треба давати обіцянки, але не порожні

У п’ятницю, 27 жовтня згідно з новим церковним календарем, православна церква відзначає пам’ять Нестора Літописця Печерського, єдиного історика, прирівняного до рангу святих. Саме цей послушник Київсько-Печерського монастиря склав найдавнішу з історичних збірок початку XII століття, відомий як "Повість минулих літ".

У Київській Русі день святого Нестора відзначали як обітний, тобто такий, що підходить для обіцянок, які слід було виконати. Можна робити обіцянки з різними термінами виконання, будь то того ж дня або протягом року. Основна умова — їх треба стримати, інакше удача та благополуччя можуть залишити людину.

Цього дня жінки плели "буденну пелену" для ікони Богородиці. Вважалося, що вона привнесе до оселі гармонію, умиротворення та радість. Це робилося в глибокій тиші, з надією на виконання духовних бажань або одужання близьких.

Що не можна робити 27 жовтня

Давати порожні обіцянки – це може спричинити лихо.

Просити святих про нареченого – таке прохання може привернути самотність.

Давати в борг гроші – не повернуть.

Раніше ми писали, на яку погоду чекати наприкінці жовтня українцям. Наприклад, 27 жовтня дощі охоплять кожну область нашої країни.