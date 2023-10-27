Копійчаний засіб відмиє жирний посуд, з яким не справляється посудомийка: корисний лайфхак

Прості поради від досвідчених господинь

На кухні часом виникають ситуації, коли на поверхнях каструль та сковорідок з’являється нагар та жир. Не варто впадати у відчай, адже будь-яку забруднену поверхню можна легко очистити, знаючи кілька корисних порад.

Правильно доглядаючи каструлі та сковорідки, ви можете продовжити їх термін служби на роки, а то й десятиліття. А секретом відмивання нагару з нами поділилися на порталі "Бєлновини".

Так, якщо навіть посудомийна машина не справляється з нагаром, саме час звертатися до народних методів. Один з них полягає у використанні міцного алкоголю у поєднанні із засобом для миття посуду.

Так, змішавши горілку із засобом для миття в пропорції 1:2 і переливши його в пульверизатор, потрібно щедро розпорошити його по проблемній поверхні посуду. Після цього почекати близько години.

Далі акуратно протріть посуд і помийте його, як завжди.

Раніше ми писали, як прибрати жовті плями на мікрохвильовій печі. Цю проблему можна вирішити за допомогою засобів, що є у кожному домі.