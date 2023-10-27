Копійчаний засіб відмиє жирний посуд, з яким не справляється посудомийка: корисний лайфхак
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Прості поради від досвідчених господинь
На кухні часом виникають ситуації, коли на поверхнях каструль та сковорідок з’являється нагар та жир. Не варто впадати у відчай, адже будь-яку забруднену поверхню можна легко очистити, знаючи кілька корисних порад.
Правильно доглядаючи каструлі та сковорідки, ви можете продовжити їх термін служби на роки, а то й десятиліття. А секретом відмивання нагару з нами поділилися на порталі "Бєлновини".
Так, якщо навіть посудомийна машина не справляється з нагаром, саме час звертатися до народних методів. Один з них полягає у використанні міцного алкоголю у поєднанні із засобом для миття посуду.
Так, змішавши горілку із засобом для миття в пропорції 1:2 і переливши його в пульверизатор, потрібно щедро розпорошити його по проблемній поверхні посуду. Після цього почекати близько години.
Далі акуратно протріть посуд і помийте його, як завжди.
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