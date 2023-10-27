Мініверсія бабусиної печі: як за допомогою однієї цегли зігрітись під час блекауту

Вона може стати в нагоді не тільки для будівництва

Під час зими є шанс, що росія битиме по інфраструктурі й українці будуть переживати блекаути. Ті, що живуть в будинку можуть рятуватись за допомогою дров або генераторів, однак не у всіх є такі умови.

У разі найгіршого сценарію з відключенням світла можна використати один предмет, який, нагріваючись, зможе помалу віддавати тепло. На сайті МІС мовиться, що цим предметом є цегла.

Треба придбати 1-2 цеглини, які є вогнетривкі. Потім покласти їх на конфорки так, щоб довша частина була повернута до тіла. Запаліть під цеглинкою невеличкий вогник і опалювальний прилад до роботи готовий. Цеглина рівномірно прогріється та помалу віддаватиме тепло.

Окрім того, нагріти цеглу можна у газових духових шафах. У цьому випадку її треба покласти на дно духовки.

Такі способи заощадять витрати газу, бо одночасно включати 4 газові конфорки й чекати, поки тепле повітря нагріє кімнату — є дуже затратним ділом.

Однак не варто забувати про правила безпеки. Під час вмикання плити, не потрібно щільно зачиняти вікна — залиште їх трошки відкритими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим потрібно запасатись на випадок відключення світла.