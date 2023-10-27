Мерзнуть руки — вихід є: три прості способи зігрітись

Розтирати руки снігом не варто — є кілька більш лагідних способів знайти тепло

В Україні очікують поступового зниження температури після жовтневого "бабиного літа". Одним із перших похолодання відчувають кінцівки людини — руки.

Якщо вони мерзнуть, можна скористатися деякими способами зігрітися. Вони актуальні і для тих хто знаходиться на вулиці, і в приміщенні. Окрім нагадування про те що варто брати з собою теплі рукавички чи зігріваючі пакети, експерти з зимових походів радять використовувати своє тіло або робити фізичні вправи.

Щоб зігріти холодні руки

Зробіть кілька кіл руками або потанцюйте

Покрутіть руками як вітряк настільки великі кола і швидко, наскільки зможете. Тренування плечей розігріє вас, а сила помаху змусить піти теплу кров у ваші пальці. Також є багато танцювальних рухів, які сприяють циркуляції. Серед них — пінгвін. Розташувавши руки по боках, випряміть долоні в сторони під прямим кутом. Знизуйте плечима вгору-вниз. Ви повинні відчути, як тепла кров тече крізь зап’ястя.

Покладіть руки під пахви

Коли ваші пальці починають німіти, знаний трюк полягає в тому, щоб притулити руки до найтепліших частин тіла — пахв або шиї. Тримайте їх там, поки вони повністю не зігріються, навіть якщо це займе кілька хвилин.

Слідкуйте за водним балансом

Зволоження значно впливає на кровообіг. Регулярно зупиняйтеся на перерви на чай або гаряче какао. Також переконайтеся, що ви їсте багато жирів і вуглеводів протягом дня, щоб ваше тіло мало паливо, щоб підтримувати тепло.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна зігріти руки, коли ви вже вдома. Можна скористатися червоним перцем або ефірними оліями, однак з обережністю.