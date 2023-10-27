Що потрібно зробити, щоб не потіли вікна в будинку: елементарний лайфхак

Розповідаємо, чому вікна "плачуть" і як із цим боротися

Багато людей продовжують утеплювати вікна перед зимою, щоб дорогоцінне тепло не йшло на вулицю. Другою поширеною проблемою з вікнами в холодну пору року є конденсат.

Підвищена вологість у приміщенні нерідко спостерігається в осінньо-зимовий сезон і сприяє тому, що на холодних поверхнях осідає надмірна волога. Як боротися з конденсатом на вікнах, розбирався "Телеграф".

Як зробити, щоб не було конденсату на вікнах – перевірені способи

Зазвичай надлишок вологи виникає у разі поганої вентиляції у приміщенні. Звичайно, не виключений варіант і неякісного склопакета або монтажу, але з цією причиною впоратися самостійно навряд чи можливо. У будь-якому разі наведені нижче рекомендації допоможуть якщо не запобігти появі конденсату повністю, то хоча б максимально зменшити його.

Варто дотримуватися таких порад:

регулярно провітрюйте приміщення – 10-20 хвилин кілька разів на день;

кілька разів на день; перевірте вентиляцію — якщо, наприклад, конденсат активно збирається в закритій кімнаті, залишайте двері відчиненими;

у кухні під час приготування їжі завжди включайте витяжку або, у разі її відсутності, відчиняйте вікно;

якщо у вас багато рослин, розгляньте варіант прибрати їх у те приміщення, де не збирається конденсат;

не розвішуйте у квартирі мокрі речі — сушіть їх на балконі або на вулиці;

протирайте конденсат паперовими рушниками або сухою тканиною регулярно, щоб він сам не підвищував вологість у кімнаті.

Перевірений лайфхак: розставте на підвіконнях місткості зі звичайною харчовою содою або кухонною сіллю. Ці речовини гігроскопічні та втягують вологу з повітря, тим самим його підсушуючи.

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