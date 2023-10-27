10 хвилин і готово: як швидко зварити буряк

Для швидкого варіння коренеплоду знадобиться мікрохвильова піч

Буряк – недорогий, доступний і незаслужено обділений увагою продукт. З вареного коренеплоду можна приготувати безліч дуже смачних і корисних страв, крім усіх відомих борщу та вінегрету. Наприклад, буряковий салат із квасолею.

Якщо часу обмаль, а приготувати овочеву страву хочеться швидше, то можна використовувати лайфхак від чудокухаря і менше ніж за півгодини отримати готовий буряк. При такому способі приготування овоч зберігає всі свої корисні властивості завдяки короткій термічній обробці.

Варимо буряк у мікрохвильовій печі:

добре помийте коренеплід, шкірку та хвостик не зрізайте

покладіть буряки в пакет (якщо у вас кілька штук, то зробіть так, щоб вони лежали в один шар)

зав’яжіть пакет і зробіть у ньому кілька отворів зубочисткою – для виходу пари

покладіть пакет із буряком у мікрохвильову піч і включіть її на максимальну потужність (800-1000 Вт)

Маленький коренеплід буде готовий всього за 5 хвилин, великому знадобиться близько 10, а якщо готуєте 5-7 штук, піде до 20 хвилин — перевіряйте готовність шпажкою або зубочисткою. Дочекайтеся, доки буряк охолоне — і вуаля! — Можна чистити та готувати улюблені страви.

В осінньо-зимовий період ми як ніколи потребуємо вітамінів, тому намагайтеся їсти овочі під час кожного прийому їжі. З буряка можна приготувати перше, найсмачнішу овочеву закуску, салати і навіть незвичайний гарнір.