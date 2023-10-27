Що потрібно зробити в теплиці після збирання врожаю: багато дачників забувають про це

До настання зими приведіть теплицю до ладу

Після збирання врожаю важливо не лише підгодувати ґрунт на городі, а й приділити увагу теплиці. Там потрібне прибирання й оздоровлення землі.

Що потрібно зробити у теплиці восени? Порадами ділиться Телеграм-канал "Садівник".

Насамперед вам слід прибрати рослини, що відплодоносили, бур’яни та інше сміття. Вже після цього можна приступати до безпосереднього очищення конструкцій.

Рекомендується мити теплицю господарським чи дьогтьовим милом. Дерев’яний каркас побіліть сумішшю вапна (2,5 кг вапна на 10 л води) і мідного купоросу (100 г). Якщо на металевих частинах помітили іржу, то позбавтеся її за допомогою звичайного столового оцту.

Як доглядати ґрунт у теплиці? Восени досвідчені дачники радять оздоровлювати землю, поливаючи фітоспорином. Пам’ятайте, що під час обробки температура в теплиці не має бути надто низькою, для цього закрийте двері та кватирки.

Також для підживлення ґрунту в теплиці напередодні зими підійдуть 50 г суперфосфату, 30 г сульфату калію та дозрілий компост (кількість розрахована на один "квадрат"). Сидерати – ще одне вдале рішення, сміливо сійте бобові, гірчицю чи фацелію.

Взимку конструкції можуть постраждати. Щоб теплицю не пошкодив сніг, встановіть підпірки.

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