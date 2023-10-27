Два доступні засоби вирішать популярну осінню проблему: як прибрати грибок зі стін

Ці методи видалення перших ознак цвілі доступні кожному

Вологість, яку часто доводиться відчувати в квартирах восени та взимку, стає причиною появи зелених та чорних плям плісняви на поверхнях. За перших ознак грибка на стінах домовласники починають ретельно провітрювати приміщення і навіть купувати спеціальні рослини. На жаль, іноді цього замало.

Через те, що пліснява може дуже погано позначитися на здоров’ї, потрібно якнайшвидше видалити грибок зі стін. У багатьох випадках допоможуть суміші саморобних продуктів. Завдяки їм плями зникнуть, а стіни стануть чистими.

Як прибрати грибок зі стіни

Засіб, який є у більшості з нас у кухонній шафі, допоможе позбавитися грибка і плісняви на стінах і стелі. Йдеться про харчову соду. Засіб має протигрибкову дію, а також усуне неприємний запах у приміщенні.

Все, що потрібно зробити, це змішати соду з невеликою кількістю води до отримання консистенції пасти, а потім (надягнувши захисні гумові рукавички) нанести готову суміш на бруд. Після двох годин видаліть залишки м’якою губкою або щіткою і ретельно провітріть квартиру.

Не забудьте викинути рукавички та все, чим ви протирали поверхні, на сміття. Повторне їх використання, наприклад, для миття посуду, може вплинути на здоров’я.

Ще один засіб, що допомагає позбутися плісняви на стінах — олія чайного дерева.

Змішайте дві столові ложки олії чайного дерева із двома склянками теплої води.

Готову суміш перелийте в пульверизатор і рясно розпорошите на уражену поверхню.

Зачекайте близько 1 години, ще раз розпорошіть препарат, надягніть захисні рукавички та потріть стіни або стелю грубою стороною губки.

Викиньте губку та рукавички у сміття.

Слід зазначити, що ці методи допомагають боротися з першими проявами цвілі. Якщо ж стіни та стеля щільно покриті чорно-зеленими плямами, без покупної хімії чи допомоги фахівців не обійтися.

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