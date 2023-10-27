Навіщо змішувати в пляшці спирт і мийний засіб: має бути у кожному домі

Липкий, жирний наліт на кухні більше не буде проблемою

Кухня часто страждає від накопичення липкого жирного нальоту на різних поверхнях. Це стосується не тільки плити та духовки.

Очищення такого нальоту, особливо коли він змішується з пилом, часто виявляється важким завданням, пише cpykami. Ми пропонуємо вам ефективний домашній засіб, який без "хімії" поверне вашій кухні ідеальну чистоту.

Які поверхні можна очистити? Практично будь-які, які покриті жирним та липким нальотом: витяжка, плита, духовка, кухонний гарнітур, стіл, верхня частина холодильника тощо.

Як очистити жирний наліт на кухні

Створення домашнього засобу дуже просте, і всі необхідні інгредієнти вже є у вас на кухні. Що потрібно (1 склянка = 200 мл):

1 склянка спирту (95%)

1 склянка води

1 ст. л. будь-якого засобу для миття посуду

пульверизатор (пляшка з розпилювачем)

Перелийте всі інгредієнти у флакон із розпилювачем. Ретельно збовтайте балончик і розпорошіть засіб по забрудненій поверхні, зачекайте 5 хвилин і потім протріть мікрофіброзною серветкою. Не забудьте одягнути рукавички.

Раніше ми писали, як запобігти появі мильних розводів на душовій кабіні. Багато хто відкладає цю справу на потім, ускладнюючи прибирання.