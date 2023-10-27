Як зробити ефект "третього скла" на вікнах: і утеплите, і забудете про конденсат

Ця повітряна камера тримає тепло в домі. І не тільки

Перед початком зимового сезону важливо звернути увагу на утеплення вашої оселі. Не забувайте регулярно перевіряти вікна, оскільки вони можуть стати джерелом протягів та проникнення холодного повітря всередину приміщення.

За невеликі гроші ви зможете значно підвищити теплоізоляцію вікон. Просто покрийте всі віконні рами теплоізоляційною плівкою, яка створить ефект "третього скла" — повітряного прошарку, що утримує тепло у вашому домі. Додатковою перевагою такої процедури є зникнення конденсату на склі, пише cpykami.

Як утеплити вікна

Що знадобиться:

будь-який знежирювач (ацетон, антисилікон, перекис водню, спирт)

двосторонній скотч

теплозберігаюча плівка для вікон

ножиці

фен

Очистіть віконну раму від бруду та жиру, забезпечивши її чистоту та сухість. По периметру вікна закріпіть двосторонній скотч. Виберіть теплоізоляційну плівку під розміри вікна, і якщо необхідно, підріжте її. Зніміть захисну стрічку з двостороннього скотчу та приклейте плівку до віконної рами.

Зверніть увагу: плівка кріпиться не на скло, а саме на раму, що створює ефект "третього скла" та повітряної камери. Потім використайте фен, щоб нагріти плівку та розгладити складки, забезпечивши її рівномірний натяг.

Раніше ми писали, як утеплити вікна на зиму. Стане в пригоді пухирчаста плівка.