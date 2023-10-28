Ці засоби є в кожному домі: як відмити світлий посуд від нальоту та плям

Прості поради від досвідчених господинь

Багато любителів білого посуду рано чи пізно стикаються з проблемою нальоту та плям. Часом позбутися їх не так просто.

Однак копійчані засоби допоможуть господиням у цьому. А лайфхаками з нами поділилися на порталі "Бєлновини".

Як відмити світлий посуд від нальоту та плям

Лимон

Цей цитрусовий плід чудово виконує роль засобу для чищення. Для того, щоб позбутися плям, достатньо протерти їх шматочком лимона і залишити предмет на 20 хвилин. Після цього слід змити залишки лимонного соку. У разі відсутності свіжого лимона, можна скористатися лимонною кислотою, заливши її окропом.

Оцет

Налийте в чашку з плямами гарячу воду і додайте туди 1 ложку оцту, залиште на пів години. Після цього не забудьте ретельно вимити чашку.

Дрібна сіль

За допомогою дрібної солі можна добре вимити чашку від нальоту. Для цього необхідно насипати невелику її кількість у посуд, додати трохи води та потерти. Однак слід бути обережним, щоб не зашкодити керамічному виробу.

Раніше ми писали, як прибрати жовті плями на мікрохвильовій печі. Цю проблему можна вирішити за допомогою засобі, що є у кожному будинку.