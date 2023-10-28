Не тільки стовбур: як правильно білити дерева на зиму

Побілка захистить дерева від морозів, сонця гризунів та зайців

У завдання дачника напередодні зими входить не тільки обрізка дерев, обробка від шкідників, а й побілка стовбурів. Ця процедура проводиться не для того, щоб дерева мали охайний вигляд. Побілка захищає дерева від різких перепадів температури, сонячних опіків, хвороб, шкідників та гризунів.

Коли білити дерева в саду

Білити дерева необхідно восени та наприкінці зими. Осіння побілка проводиться в період після листопада і до настання морозів. Приблизно наприкінці жовтня – на початку листопада.

Для проведення процедури вибирають сухий день з температурою повітря 1-5°С вище за нуль.

Побілка може обпекти кору молодих дерев. Тому процедуру проводять лише на дорослих рослинах.

Як правильно білити дерева

Деякі дачники з року в рік білять лише нижню частину стовбура дерев приблизно на метр у висоту. Цей підхід не зовсім коректний.

Досвідчені садівники рекомендують білити весь стовбур від кореневої шийки до скелетних гілок нижнього ярусу, а також самі нижні скелетні гілки. Важливо ретельно фарбувати місця з’єднання гілок зі стволом.

Перед процедурою розстеліть навколо дерева плівку та проведіть очищення стовбура та гілок від моху, лишайників та відмерлої кори. Усі залишки слід спалити за межами саду. Потім потрібно продезінфікувати насадження 3%-ним розчином мідного купоросу.

Після цього можна розпочинати побілку.

Чим білити дерева

Покупні розчини для побілки:

акрилова фарба – довго тримається та захищає від хвороб;

водоемульсійна фарба – добре тримається, захищає від морозів та сонячних опіків, але не захищає від хвороб.

Саморобні засоби для побілки:

Вапно з карболовою кислотою та мідним купоросом. Добре захищає сад від хвороб та гризунів. 2 кг гашеного вапна розвести у воді, окремо розчинити в гарячій воді 300 г мідного купоросу. Змішайте два засоби в одній тарі та додайте 1 ст.л. карболки, потім долийте води до 10 л й ретельно перемішайте. Суміш готова до застосування.

Вапно з клеєм. Для приготування розведіть 2 кг гашеного вапна в ємності з водою, в окремій ємності розведіть 300 г мідного купоросу, змішайте компоненти й додайте 100 г столярного клею, долийте води до 10 л і ретельно розмішайте.

Крейда. Для приготування змішайте 1 л молока або молочної сироватки, 2 кг крейди, 1 кг глини, 100 мл зеленого мила та 10 л води.

Намагайтеся, щоб розчин потрапляв у всі складки та заглиблення у корі. Оптимальною вважається товщина шару 2-3 мм.

Раніше "Телеграф" розповідав, які дерева потребують обов’язкового обрізання восени. Без цієї процедури вони просто не дадуть нового врожаю.