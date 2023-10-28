Білі речі знову стануть білими, якщо замочити їх у цьому копійчаному розчині

Бруд зійде сам, і не потрібно нічого терти чи кип’ятити

Біла білизна завжди має бездоганний свіжий вигляд, але з часом вона може втратити свою білизну і придбати жовті відтінки. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою і не бажаєте вдаватися до агресивних хімічних засобів для боротьби з плямами, у нас є для вас простий та ефективний секрет, який допоможе повернути вашій білизні первозданний вигляд.

Цей метод використовує натуральні компоненти, які можна знайти у кожному домі, пише ukr.media. Якщо у вас є речі, які важко відіпрати в машинці, тоді цей спосіб для вас.

Як прибрати плями на білих речах

Інгредієнти для замочування:

окріп

1 ст. л. соди

2 ст. л. оцту

1 ст. л. будь-якого рідкого мийного засобу для посуду

1 ст. л. солі

Візьміть таз та наповніть його гарячою водою. Покладіть у воду соду, сіль, оцет і рідкий мийний засіб для посуду. Занурте брудні речі в цей розчин і залиште їх там на дві години.

Після цього вам просто потрібно буде віджати речі та промити їх під проточною водою. Також можна відправити їх у пральну машину на режим "швидке прання", щоб надати їм свіжості. Цей простий та ефективний домашній спосіб не тільки позбавить ваші білі речі від бруду, але й поверне їм їхнє сяйво та чистоту.

Раніше ми писали, чому для прання використовують гліцерин. Розкрито дуже круту хитрість.