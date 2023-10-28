Що внести в землю до посадки картоплі: не пропустіть ці осінні підгодівлі

Підгодуйте цими натуральними компонентами для відмінних майбутніх урожаїв

В осінній сезон городники готують ґрунт для посадки зимових культур. Іноді можна знайти поради щодо внесення добрив на грядку, на якій планується вирощувати той чи інший овоч. В інших випадках багато хто удобрює ґрунт для його відновлення.

Підготувати землю до зими необхідно для посадки картоплі, пише pixelinform. Пропонуємо перелік необхідних дачних робіт, які обов’язково потрібно провести до кінця осені.

Що внести у ґрунт до висадки картоплі

На кожен квадратний метр грядки розподіліть органічні компоненти, такі як компост, перегній або гній (від одного до трьох відер). Для збагачення мінеральними елементами на цю ж площу слід додати 30 г суперфосфату та 20 г сульфату калію.

Альтернативний варіант – посіяти сидерати: жито, овес, пшениця чи фацелія, а також віка та гірчиця. Біла гірчиця сприяє збагаченню ґрунту азотом і не приваблює дротяника.

Ще одним варіантом добрива є пташиний послід. Він не тільки конкурує з комплексними добривами, але також містить бактеріофаги, які борються з грибковими та бактеріальними інфекціями. Внесіть до 2 кг пташиного посліду на квадратний метр з інтервалом один раз на 2-3 роки.

Деревна зола багата на фосфор, бор, залізо і марганець, але її слід вносити тільки в глинистий або суглинистий грунт.

У разі кислого ґрунту краще використовувати натрієву селітру. На важких суглинистих ґрунтах її внесення особливо важливе восени перед перекопуванням.

Аміачна селітра вважається одним з основних добрив для картоплі. Це добриво здатне збільшити врожай на 50-70% та одночасно забезпечити захист від грибкових захворювань.

Раніше ми писали, як на зиму посипати грядки тирсою і стружкою. Багато хто також віддає перевагу натуральним варіантам, таким як лапник, солома або опале листя волоського горіха.