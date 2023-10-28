Як часто потрібно прати зимові речі: корисні лайфхаки

Шапки, шарфи та рукавички потрібно прати частіше, ніж може здатися

Верхній одяг та інші предмети зимового гардероба не часто потрапляють у кошик для прання білизни. У холодну пору року проблематично швидко та якісно висушити щільні речі та пуховики. Деякі люди користуються лайфхаками для швидкого очищення пуховиків і стирають зимовий одяг тільки в кінці сезону. Водночас шапки, шарфи та рукавички потрібно прати частіше, ніж здається.

Фахівці рекомендують випрати верхній одяг до початку його носіння, приблизно в листопаді. Якщо до середини зими він сильно забрудниться, прання можна повторити наприкінці січня. Цього буде достатньо, щоб пуховик чи пальта зберегли свій зовнішній вигляд до весняного потепління.

Також варто уважно вивчати рекомендації щодо догляду за річчю, які зазвичай вказано на етикетці. Деякі матеріали та вироби гардеробу можна чистити виключно у хімчистці.

Більш частого прання потребують шапки, рукавички та шарфи.

Якщо ви носите шапку щодня, то її потрібно освіжати щонайменше 2-3 рази на місяць. Власникам жирної шкіри голови прати шапку потрібно ще частіше.

Шарфи, як і шапки, потрібно прати хоча б 2 рази на місяць, якщо на них немає видимих забруднень. Якщо людина, яка носила шарф захворіла і дихала в нього, виріб потрібно випрати при першій можливості.

Рукавички потрібно прати щонайменше один раз на тиждень, якщо ви носите їх щодня. Шкіряні та замшеві рукавички також рекомендується чистити раз на тиждень. Також рекомендується мати 2-3 пари цього елемента гардероба.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно прати пухову ковдру в машинці. Цей спосіб не зіпсує постільну білизну.