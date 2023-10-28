Родові прізвища: чому могли утворити від імені матері, а не батька

Прізвища замінили прізвиська та інші означення

Прізвищем в сучасному світі ніколи не здивуєш. Однак коли вони тільки виникли для того, щоб вести офіційні документи, їх мали тільки представники соціальної верхівки. Згодом практика стала більш розповсюдженою. Якщо уважно розглянути різноманітні українські прізвища, то найпоширенішою основою для їх створення були імена батьків.

На сайті Київської політехніки зазначається, що найчастіше основою прізвища ставало ім'я батька як голови родини. До таких прізвищ належать поширені Іваненко, Петренко, Тимошенко. Такі суфікси як -енко чи -єнко видавали, що у своїй родині чоловік був молодшою дитиною. Якщо ж прізвище мало суфікс -ук або -юк, то чоловік був старшим сином.

Основою прізвища ім'я матері ставало рідко, однак історія знає такі випадки. Приводом для взяття імені матері як прізвища було вдівство жінки або ж чоловік був непутящий. До прізвищ утворених від жіночих імен належать Кулинич, Настенко або ж Химчук.

Раніше "Телеграф" розповідав про інші джерела утворення прізвищ. Серед них вирізняються географічні, за типом роботи, яку виконувала людина, в тому числі і у жартівливій формі. Також основою для утворення прізвищ ставали церковні терміни.