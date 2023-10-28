Не спалюйте і не викидайте: три способи з користю позбавитися від опалого листя

За спалювання сухостою можна і штраф отримати

Коли настає пора опалого листя багато дачників запитують, а що з ним робити. Перше, що спадає на думку — це спалити. Однак робити цього не слід з кількох причин, серед яких шкода для навколишнього середовища, пожежна безпека і взагалі можна штраф заробити.

Як виявилося, є способи безпечної і головне корисної утилізації листя на ділянці, пише life.nv.ua. Так, опале листя можна використовувати на вашій ділянці з користю для навколишнього середовища і грядок.

Що робити з опалим листям

Використовуємо для утеплення

Зібране на ділянці листя можна використовувати для утеплення ваших грядок з озимими культурами. Головне, що слід врахувати, що для утеплення грядок не підходить горіхове листя, воно тільки нашкодить.

Компостуємо листя

Спочатку варто викопати середніх розмірів яму для закладки компосту. Найкраще підійде шарове компостування, коли шар листя перекладається іншими органічними відходами та різними гілками бур’янів з городу. Таким чином, ви отримаєте якісний компост для подальшого удобрення своїх грядок.

Боремося з бур’янами на клумбах

Коли ви прибираєте квіти з клумб, залишаючи обрізані стебла, земля поруч ще до морозів може заростати бур’янами. Боротися з цим допоможе опале листя. Просто розсипте листя по клумбах і воно стане своєрідним бар’єром для проростання бур’янів. Навесні ви легко приберете залишки листя і отримаєте чисті доглянуті клумби.

Раніше "Телеграф" розповідав, як підготувати ділянку до зимівлі. Як виявилось, робота на дачі в листопаді не закінчується.