Сьогодні вночі Україна переходить на зимовий час: куди переводити стрілки

Не забудьте перевести стрілки годинника

Цієї ночі, 29 жовтня, о 4:00 ранку за київським часом Україна переходить на зимовий час. Це означає, що потрібно перевести стрілки годинника на одну годину назад.

Як пише "Телеграф", сучасні девайси, підключені до інтернету, переводять годинник в автоматичному режимі. Так що вам не доведеться вставати вночі, щоб перевести стрілки. Однак, якщо в домі є механічний годинник, потрібно буде перевести стрілки на одну годину назад.

Зазначимо, що переведення годинника відбувається по всій країні, це регламентовано постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 р. №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Варто пам’ятати, що навесні в Україні буде перехід на літній час. Він відбувається в останню неділю березня — стрілка годинника переводиться на одну годину вперед.

Раніше ми розповідали, хто, коли і навіщо придумав переводити годинник. Так, вперше переводити годинник на зимовий та літній час почали у 1916 році в Німеччині, пізніше цю ідею перейняли й інші європейські країни, зокрема Великобританія, а потім і Сполучені Штати Америки. Головною метою переведення годинника була економія електроенергії.

Також "Телеграф" розповідав, як підготуватися до переходу на зимовий час. Прості поради, щоб пройти переведення годинника без стресу.