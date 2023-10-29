Просто диво: простий спосіб від конденсату на вікнах

Цей трюк може провернути кожен

Одночасно зі зниженням температури за вікном багато хто стикається з появою конденсату на вікнах. Прибрати зайву вологу зазвичай допомагає осушувач, або зроблені своїми руками аналоги пристрою. Але є альтернативний метод.

Щоб запобігти появі конденсату на вікнах у квартирі восени та взимку, скористайтеся лайфхаком. Своїм методом боротьби із краплями води на вікнах поділився користувач @tiger_lee_uk у TikTok.

Боротися з конденсатом на вікнах блогеру допомагає звичайна рідина для миття посуду.

Як прибрати конденсат із вікон

Для лайфхака з рятуванням від конденсату потрібні дві безворсові м’які ганчірки та будь-який рідкий засіб для миття посуду.

Для початку із запітнілого вікна ганчіркою потрібно прибрати конденсат. На іншу ганчірку необхідно нанести трохи рідини для миття посуду, потім протерти скло.

Як переконує блогер, згодом на вікні не з’явиться ані краплі води, воно буде чистим та прозорим.

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