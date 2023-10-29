Сяятиме краще за нову: протріть плиту всього одним засобом

Індукційна плита завжди буде чистою та блискучою

Індукційна плита – незамінний кухонний інвентар на сучасній кухні. Вона має багато переваг у порівнянні зі звичайною плитою: швидко нагрівається, на ній можна точно регулювати температуру, її легко чистити. Але серед недоліків таких видів плит – втрата блиску у процесі щоденного приготування їжі. На глянсовій поверхні добре помітні плями жиру та інші забруднення.

Поверхню газової плити можна захистити від жиру фольгою. З індукційною плитою цей лайфхак не спрацює.

На щастя, щоб позбавитися від забруднень на індукційній плиті та повернути їй колишній блиск зовсім не доведеться купувати дорогі засоби для чищення. Ефективний засіб можна змішати самостійно.

Чим відмити жирні плями на індукційній плиті

Для приготування засобу для чищення знадобиться оцет, харчова сода та рідина для миття посуду. Усі інгредієнти потрібно змішати у рівних пропорціях. За допомогою вологої губки протріть плиту отриманою пастою. Видаліть залишки засобу вологою ганчіркою та відполіруйте поверхню м’якою фібровою тканиною.

Оцет і харчова сода є натуральними засобами для чищення. Вони швидко позбавляють жирних плям і залишків їжі. Додавання рідини для миття посуду покращує продуктивність та надає індукційній плиті блиску.

Раніше "Телеграф" ділився хитрощами з кухонною губкою. Прості поради допоможуть підтримувати ганчірки та губки завжди чистими.