Що не можна робити з бур’янами на городі восени: багато хто помиляється

Незалежно від сезону, цим проростанням не місце на грядці

Звичка прихильників органічних добрив зберігати на грядках все до останньої морозної холоднечі не завжди є найкращим рішенням. Серед нібито корисних порад можна почути таку, як залишати відходи рослин на городі для їх перегнивання. Це включає не тільки залишки овочів, а й бур’яни, які, як багато хто вважає, гинуть від морозів.

Але це зовсім не так, пише pixelinform. Розповідаємо, чи можна залишати бур’яни на городі після збирання врожаю восени.

Як правильно підготувати город до зими

Боротьбу з бур’янами на городі слід проводити протягом усього сезону, навіть коли наближається зима. Якщо цього не зробити, насіння бур’янів може дозріти, і навесні воно проросте швидше, ніж озимі посадки.

Ще одне важливе зауваження — насіння багатьох бур’янів має високу живучість. Саме з цієї причини досвідчені городники ніколи не додають до компосту кропиву, однорічники та інші рослини, якщо вже утворили насіння.

Не варто розраховувати на те, що просто перерив грядки ви розв'яжете проблему з бур’янами. У цьому випадку насіння бур’янів може пережити зиму з ще більшим комфортом.

Раніше ми писали, як правильно перекопувати город восени. Це важлива частина підготовки землі до зими.