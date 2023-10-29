Підготовка саду до зими: як захистити дерева від зайців та інших гризунів

Особливо страждають молоді саджанці

Багато садівників стикалися з такою проблемою, коли після посадки нових дерев або чагарників взимку їх обгризають зайці та миші. Також від них можуть постраждати дорослі дерева. Нещодавно ми розповідали, як правильно білити дерева на зиму.

А сьогодні разом із порталом Ukr.Media розповімо, як підготувати сад до набігів гризунів. Захистити посадки допоможе один простий та перевірений не одним садівником трюк.

Чим обмотати дерева на зиму – лайфхак

Щоб молоді дерева та кущі непоправно не постраждали в першу ж зиму після того, як ви дбайливо висадили їх у своєму саду, багато дачників намагаються діяти на випередження та захистити стовбури рослин від можливих набігів тварин. У холодну пору року їжі для них не так багато, тому вони харчуються корою рослин.

Щоб боротися з цим, вам знадобляться старі капронові колготки — якщо таких немає або ще не зібралося достатньо, візьміть будь-яку непотрібну тканину. Її потрібно просочити різким запахом, для цього підійде:

ялицева олія;

мазь Вишневського;

дьоготь;

білизна;

іхтіолова мазь.

Різкий запах відразливо впливає на гризунів. Їх нюх набагато сприйнятливіший і тонший, ніж у людини, тому навіть якщо нам ці запахи доставляють дискомфорт, що вже говорити про тварин.

Якщо обмотані тканиною дерева порушують естетичну гармонію, використовуйте дрібну металеву сітку. Її слід заглибити у землю, щоб миші не пролазили під сіткою. Крім того, деякі садівники можуть розсипати просочену білизною тирсу перед тим, як ґрунт почне замерзати.

Раніше ми розповідали, яке підживлення для троянд допоможе їм з легкістю пережити зиму. Їх обов’язково потрібно удобрити восени.