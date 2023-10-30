Біла, жовта, червона: чим відрізняється картопля та як обрати смачнішу для страви

Чим відрізняється картопля різних кольорів

У магазині або на базарі зазвичай продають три найбільш розповсюджені сорти картоплі: білу, жовту або червону. Дехто вважає найсмачнішою жовту картоплю, однак, варто зазначити, що це питання смаку.

Проте різниця між сортами все ж є і кожен із них пасуватиме до конкретної страви за своїми властивостями. Про це інформують "Белновости".

У чому різниця між картоплею різних кольорів

Шкірка картоплі зазвичай має такий же колір, як і її м'якуш. Найбільше крохмалю зазвичай міститься у картоплі білого кольору. Цей сорт чудово підходить для варіння, оскільки картопля добре розварюється. Крім того, її можна використовувати для приготування запіканок.

У жовтій картоплі спостерігається підвищений вміст каротину. Вона добре тримає форму навіть після термічної обробки, а тому чудово підходить для використання у салатах та для запікання.

У червоній картоплі найбільше антиоксиданту антоціану і найменше крохмалю. Такий вид чудово підійде для смаження або приготування у фритюрі.

Є ще й фіолетова картопля, яка має унікальні властивості. Вважається, що завдяки фенольним кислотам та антоціанам, що містяться в ній, зменшується ризик раку товстої кишки.

Якщо ви любите картоплю, рекомендуємо приготувати польську страву з картоплі — бабку. Вона напрочуд смачна, ситна, а інгредієнти не вимагають від вас якихось надзвичайних витрат.