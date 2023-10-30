Як сушити білизну в квартирі без балкона взимку: завдяки цим хитрощам на стінах не з’явиться цвіль

Як сушити білизну восени та взимку, щоб не з’явився грибок

Сушіння білизни восени та взимку, коли на дворі на дворі стоїть холодна та дощова погода, стає проблемою. Ситуація ускладнюється, якщо у квартирі немає балкона, на який можна було б вивісити мокрі речі.

У таких випадках доводиться розкладати в одній із кімнат сушарку. В результаті через перепади температур і високу вологість на стінах може з’явитися грибок і пліснява. "Телеграф" розповість про прості способи, як цього уникнути.

Висока вологість повітря при сушінні білизни в маленькій кімнаті у квартирі може з часом призвести до появи на стінах цвілі. Якщо ви хочете уникнути цього, спробуйте прийоми, які допоможуть швидше висушити білизну та уникнути проблем із пліснявою.

Перед пранням розсортуйте одяг не лише за кольором. За один цикл періть лише одяг, який сохне швидко. У наступному завантаженні періть тільки той одяг, який довше сохне.

Не забудьте встановити програму додаткового віджиму на пральній машині, щоб позбавитись всієї зайвої води. В результаті з барабана ви дістанете практичну суху білизну.

Якщо ви повісите на сушарку менше одягу, це не так сильно підвищить вологість повітря.

Розвішуючи речі на сушарці намагайтеся завжди розстібати толстовки та светри. Це дозволить їм швидше висохнути.

Якщо погода дозволяє, частіше відкривайте вікна та провітрюйте приміщення, де сушаться речі. Потік свіжого повітря запобігає попаданню вологи на стіни та появі грибка.

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