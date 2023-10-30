Бюджетно утеплюємо квартиру – прості лайфхаки зі збереження тепла

Як зігрітися, коли в квартирі холодні батареї

Як пережити холодну зиму і не мерзнути вдома? Холодна пора все ближче, і треба добре утеплити себе та свою оселю, щоб почуватися комфортно навіть за умови холодних батарей.

Погане опалення або й повна його відсутність – на жаль, дуже часті реалії в нашому сьогоденні. Дуже важливо подбати про збереження тепла, пише ТСН.

Ліквідуйте щілини

Вікна і двері, а точніше щілини у них – основні місця, через які втрачається 15-20% тепла. А тому, треба подбати, щоб всі вони були були ліквідовані. Вам допоможуть в цьому спеціальна стрічка-ущільнювач або навіть звичайний скотч.

Сонце допоможе

Якщо ваші вікна виходять на сонячну сторону — обов'язково повністю відкривайте штори, щоб дати сонцю нагріти вашу оселю. Важливо також, щоб штори не закривали батареї і не перешкоджали проходженню тепла від них. Якщо завіси на ваших вікнах занадто довгі — підніміть їх кінці на підвіконня.

Утеплюйте поверхні

Постеліть на підлогу товстий килим, а на дивани, ліжка і крісла — вовняні або флісові пледи. Також максимально використовуйте різноманітні додаткові подушки та покривала зі щільних ворсистих тканин — махрових або трикотажних.

Встановіть екран з фольги

Для цього підійде будь-яка фольга — навіть харчова. Нею треба обгорнути шматок пінопласту та встановити між батареєю та стіною, так втрати тепла від батареї будуть мінімальними.

Використовуйте тепло від побутової техніки

Якщо ви користуєтесь духовкою, після цього залишайте її дверцята відкритими так тепло більш інтенсивно виходитиме назовні і зігріватиме приміщення.

Пам'ятайте, що використання газових приладів небезпечне накопиченням чадного газу — якщо духовка довго була ввімкнена, обов'язково необхідно ввімкнути витяжку і провітрити приміщення.