Небезпечні улюбленці - 4 кімнатні рослини, які можуть зіпсувати здоров'я
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Кімнатні рослини є майже в кожному домі, важко уявити без них своє життя.
У рослин теж є свої "характери" — якісь кімнатні улюбленці насичують повітря корисними фітонцидами, як от герань, а приміром фіалку не радять тримати вдома. Тому необхідно знати все про особливості своїх домашніх рослин.
У когось є всього лише один улюбленець в горщику, хтось займає ними всі підвіконня своєї квартири, але майже всі мають вдома чи на роботі якісь кімнатні рослини. Деякі з них можуть нашкодити здоров'ю дітей або домашніх тварин, пише life.pravda.
- Алое — корисне для людей, його сік і м'якоть часто використовують в косметології та навіть як харчову добавку. Але рослина є токсичною для більшості домашніх тварин — в її складі є алоїн, що впливає на роботу кишківника, може викликати блювання та діарею.
- Алоказія — її ще називають слоняче вухо. Теж доволі популярна в нас рослина. Вона небезпечна вмістом у своєму листі кристалів оксалату калія, що можуть пошкодити слизові оболонки. Як наслідок, у дитини або тварини, яка з'їсть шматочок листка алоказії можуть виникнути виразки та набряки губ, язика, проблеми з ковтанням, збільшене слиновиділення та блювання.
- Філодендрон також досить поширений серед тих, хто любить домашні рослини. Він, як і алоказія, містить оксалати і найбільш небезпечний саме для тварин. Його сік викликає печіння у роті, через що домашній улюбленець може сам собі нанести додаткові травми, шкрябаючи травмовану слизову.
- Олеандр надзвичайно отруйна рослина, будьте обережні! Існує легенда, за якою солдатів Наполеона отруїли смаженим м'ясом, нанизаним на гілки цієї рослини. Відомі і реальні випадки дитячих смертей від отруєння олеандром. Хоч рослина і має гіркий смак, отже мало кому прийдеться до смаку, все ж слід бути з нею обережним.
Олеандр містить серцевий глікозид олеандрин, що впливає на роботу серцево-судинної системи, викликаючи тремор, запаморочення та аритмію.
Будь-яка рослина має право стояти на вашому підвіконні, якщо вона вам подобається. Лише пам'ятайте: якщо вдома є діти чи тварини, які можуть поласувати зеленню, їх варто убезпечити, поставивши вашого зеленого друга в недоступне місце.