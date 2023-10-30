Небезпечні улюбленці - 4 кімнатні рослини, які можуть зіпсувати здоров'я

Кімнатні рослини є майже в кожному домі, важко уявити без них своє життя.

У рослин теж є свої "характери" — якісь кімнатні улюбленці насичують повітря корисними фітонцидами, як от герань, а приміром фіалку не радять тримати вдома. Тому необхідно знати все про особливості своїх домашніх рослин.

У когось є всього лише один улюбленець в горщику, хтось займає ними всі підвіконня своєї квартири, але майже всі мають вдома чи на роботі якісь кімнатні рослини. Деякі з них можуть нашкодити здоров'ю дітей або домашніх тварин, пише life.pravda.

Алое — корисне для людей, його сік і м'якоть часто використовують в косметології та навіть як харчову добавку. Але рослина є токсичною для більшості домашніх тварин — в її складі є алоїн, що впливає на роботу кишківника, може викликати блювання та діарею.

Алое - дуже популярна рослина

Алоказія — її ще називають слоняче вухо. Теж доволі популярна в нас рослина. Вона небезпечна вмістом у своєму листі кристалів оксалату калія, що можуть пошкодити слизові оболонки. Як наслідок, у дитини або тварини, яка з'їсть шматочок листка алоказії можуть виникнути виразки та набряки губ, язика, проблеми з ковтанням, збільшене слиновиділення та блювання.

Алоказія містить оксалати калію

Філодендрон також досить поширений серед тих, хто любить домашні рослини. Він, як і алоказія, містить оксалати і найбільш небезпечний саме для тварин. Його сік викликає печіння у роті, через що домашній улюбленець може сам собі нанести додаткові травми, шкрябаючи травмовану слизову.

Філодендрон може травмувати

Олеандр надзвичайно отруйна рослина, будьте обережні! Існує легенда, за якою солдатів Наполеона отруїли смаженим м'ясом, нанизаним на гілки цієї рослини. Відомі і реальні випадки дитячих смертей від отруєння олеандром. Хоч рослина і має гіркий смак, отже мало кому прийдеться до смаку, все ж слід бути з нею обережним.

Олеандр може бути небезпечним для життя

Олеандр містить серцевий глікозид олеандрин, що впливає на роботу серцево-судинної системи, викликаючи тремор, запаморочення та аритмію.

Будь-яка рослина має право стояти на вашому підвіконні, якщо вона вам подобається. Лише пам'ятайте: якщо вдома є діти чи тварини, які можуть поласувати зеленню, їх варто убезпечити, поставивши вашого зеленого друга в недоступне місце.