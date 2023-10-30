Збитень - простий рецепт зігріваючого вітамінного напою
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Готуємо традиційний східнослов'янський напій
Збитень — незаслужено забутий напій, який так само як і пікантний узвар полюбляли наші предки за його зігріваючі та цілющі властивості. І зараз саме час згадати традиційні рецепти.
Традиційний напій холодного осінньо-зимового періоду знов стає популярним. Адже він має не тільки зігріваючі, а й протизапальні властивості, як пише gospodarochka.
Цей напій — справжні ліки для душі, адже він містить ароматні спеції та вітаміни, які бадьорять та дарують відчуття домашнього тепла і затишку, чого нам всім так не вистачає в похмурі осінньо-зимові дні.
Тож, щоб приготувати цілющий напій, вам знадобиться:
- яблука — 2шт.
- м’ята сушена – 2 ч. л.
- корінь імбиру – 1 см.
- паличка кориці
- гвоздика – 4 шт.
- мед – 5 ст. л.;
- вода – 6 ст.
- Помиті яблука нарізати разом зі шкіркою, видаливши серединку та скласти в каструлю. Додати м'яту, корицю, гвоздику та імбир, залити все водою.
- Поставити каструлю на плиту. Коли вода закипить, зробити мінімальний вогонь і варити ще близько 15 хвилин.
- Зняти каструлю з вогню, додати мед, добре перемішати та накрити кришкою. Дати настоятися 20-25 хвилин.
- За бажання можна процідити напій, але це не обов'язково.
Збитень можна пити гарячим, а можна теплим — як вам більше подобається. Смачного!
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