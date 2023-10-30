Збитень - простий рецепт зігріваючого вітамінного напою

Готуємо традиційний східнослов'янський напій

Збитень — незаслужено забутий напій, який так само як і пікантний узвар полюбляли наші предки за його зігріваючі та цілющі властивості. І зараз саме час згадати традиційні рецепти.

Традиційний напій холодного осінньо-зимового періоду знов стає популярним. Адже він має не тільки зігріваючі, а й протизапальні властивості, як пише gospodarochka.

Цей напій — справжні ліки для душі, адже він містить ароматні спеції та вітаміни, які бадьорять та дарують відчуття домашнього тепла і затишку, чого нам всім так не вистачає в похмурі осінньо-зимові дні.

Тож, щоб приготувати цілющий напій, вам знадобиться:

яблука — 2шт.

м’ята сушена – 2 ч. л.

корінь імбиру – 1 см.

паличка кориці

гвоздика – 4 шт.

мед – 5 ст. л.;

вода – 6 ст.

Помиті яблука нарізати разом зі шкіркою, видаливши серединку та скласти в каструлю. Додати м'яту, корицю, гвоздику та імбир, залити все водою. Поставити каструлю на плиту. Коли вода закипить, зробити мінімальний вогонь і варити ще близько 15 хвилин. Зняти каструлю з вогню, додати мед, добре перемішати та накрити кришкою. Дати настоятися 20-25 хвилин. За бажання можна процідити напій, але це не обов'язково.

Збитень можна пити гарячим, а можна теплим — як вам більше подобається. Смачного!