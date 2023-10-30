Заряджаємо смартфон правильно - це обов'язково треба знати

Лайфхак із зарядкою допоможе довше зберегти акумулятор телефона

Сучасні смартфони — доволі дорогі, тож ними хочеться користуватись не один рік. Те, як саме можна заряджати телефон — дуже важливо знати, адже у процесі заряджання можна пошкодити пристрій і значно скоротити термін його експлуатації.

Мало хто знає, що те, як саме ми заряджаємо пристрій, впливає на термін його роботи. Чому обов'язково треба знімати чохол зі смартфона перед заряджанням, пише УНІАН.

Ми заряджаємо свої смартфони кожного дня, а іноді і кілька разів за добу. Така проста дія не потребує зусиль і навряд чи хтось замислюється, чи правильно він все робить, підключаючи телефон до зарядного пристрою. А виявляється, є нюанси, про які треба пам'ятати. Розкриваємо секрет - як не пошкодити телефон в процесі заряджання і зробити так, щоб він служив якомога довше.

Головне правило — знімайте чохол. Коли пристрій заряджається, він виділяє тепло, яке має вільно поширюватись, а чохол якраз дуже заважає цьому, сприяючи перегріву. Внаслідок цього страждає акумулятор і термін його служби значно скорочується.

До того ж, знову-таки через перегрів, смартфон в чохлі заряджається повільніше.

Багато виробників смартфонів, до речі, самі попереджають про те, що чохол необхідно знімати з пристрою перед заряджанням.