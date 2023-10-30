Готуємося до зими: як правильно утеплювати пластикові вікна в домі

Ці поради знадобляться під час підготовки житла до зими

Перед приходом зими та морозів слід підготувати свою квартиру чи будинок до похолодання. Насамперед потрібно приділити увагу підготовці вікон до холодів. Причому утеплення вимагають не лише старі дерев’яні вікна, а й сучасні пластикові.

Однією з причин, чому багато людей перейшли на пластикові вікна — їх властивості, що зберігають тепло, пише unian.net. Однак навіть нові сучасні вікна потрібно перевірити перед зимівлею.

Як перевірити вікна та що потрібно замінити?

Взагалі прийнято вважати, що пластикові вікна не пропускають протягів і зберігають свої теплоізолюючі властивості протягом тривалого часу. Однак з часом навіть із пластикових вікон може почати дути, а значить тепло виходитиме назовні.

Якщо ви помітили таке у своїх вікон, потрібно перевірити ущільнювачі на предмет тріщин і надломів. Ущільнювачі також повинні бути м’якими, а не огрубілими, тоді вони будуть більш ефективними. Якщо під час перевірки ви зрозуміли, що з ущільнювачами щось не так, і вони пропускають холод — замініть їх. Експерти рекомендують двічі на рік обробляти ущільнювачі вікон гліцерином, тоді вони прослужать довше.

Також на вікнах потрібно перевірити фурнітуру, яка відповідає за щільність закриття вікон. Якщо вона пошкоджена або не щільно закриває вікно, її теж слід замінити. Час від часу фурнітуру потрібно змащувати та очищати від бруду та пилу.

Пластикові вікна можуть пропускати холод, якщо були допущені помилки під час їх монтажу. Якщо немає можливості повністю перевстановити вікна, спробуйте утеплити їх зовні. Для цього вам потрібно загерметизувати монтажні шви та порожнечі від монтажної піни під відливом.

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