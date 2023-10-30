Третя Пречиста та дві поминальні суботи: календар церковних свят на листопад 2023

Різдвяний пост 2023 року розпочнеться 15 листопада

З огляду на те, що з початку нового церковного року — з 1 вересня — українська церква перейшла зі старого стилю на новий, православні свята в Україні зміщуються зі звичних чисел. У листопаді віряни відзначатимуть п’ять важливих релігійних дат.

Також цього місяця буде два дні поминання померлих. Перша поминальна субота у листопаді припадає на 4-е число. Вона йде напередодні великого свята — Собору архістратига Михайла і тому має назву Михайлівська батьківська субота. Друга поминальна субота буде 11 листопада — перед початком Різдвяного посту.

Календар церковних свят за новим стилем — інфографіка

У день Собору архістратига Михаїла, голови святого воїнства ангелів та архангелів, 8 листопада православні вшановують небесне воїнство. У святого Михаїла просять заступництва та справедливості.

15 листопада розпочинається Різдвяний пост 2023 року в Україні. Він триває 40 днів, протягом яких віряни очищають тіло від важкої їжі, а душу — від гріховних помислів.

Інші свята:

21 листопада — християнська церква відзначає Введення в Храм Пресвятої Богородиці, або Третю Пречисту. Пам’ятне свято засноване на честь виконання обітниці, даної матір’ю Діви Марії, святою Анною. Вона обіцяла віддати свою дитину на служіння Господу і привела Марію до Єрусалимського храму, коли їй виповнилося 3 роки.

— християнська церква відзначає Введення в Храм Пресвятої Богородиці, або Третю Пречисту. Пам’ятне свято засноване на честь виконання обітниці, даної матір’ю Діви Марії, святою Анною. Вона обіцяла віддати свою дитину на служіння Господу і привела Марію до Єрусалимського храму, коли їй виповнилося 3 роки. 24 листопада — День Святої великомучениці Катерини, дочки правителя Олександрії. Що просять у святої великомучениці Катерини — оскільки вона вважається покровителькою сімейного щастя та жінок, святу просять про вдалий шлюб та народження спадкоємців.

— День Святої великомучениці Катерини, дочки правителя Олександрії. Що просять у святої великомучениці Катерини — оскільки вона вважається покровителькою сімейного щастя та жінок, святу просять про вдалий шлюб та народження спадкоємців. 30 листопада — День Святого апостола Андрія Первозваного, першого єпископа Візантійського. Свято встановлено на честь першого учня Ісуса Христа, тому він і має ім’я Первозваний.

Церковний календар – листопад 2023. Інфографіка: "Телеграф"

Раніше ми розповідали, чим відрізняється новоюліанський календар від юліанського і що перехід на новоюліанський календар означає для українців. Зазначимо, українське духовенство не стало робити примусовим перехід і нав’язувати новий церковний календар — право використовувати старий стиль збереглося.