Обов’язково зробіть це з деревами у листопаді: інакше вони можуть не пережити зиму

Ця процедура обов’язкова нарівні з побілкою стволів

До кінця осені на дачній ділянці залишається не так багато роботи. Город прибраний, багаторічні рослини накрито, а корисні речовини внесено до ґрунту. Але цей час дуже добре підходить для однієї важливої процедури з деревами в саду.

У листопаді, напередодні морозів, досвідчені садівники рекомендують обробити тріщини в корі дерев. А якщо на вулиці не буде сильних морозів, процедуру можна провести навіть на початку листопада.

Тріщини на деревах слід обов’язково закрити. Якщо цього не зробити, всередину дерева потрапить зайва волога і викличе процес гниття, а ще тріщини стають місцем проникнення різних інфекцій, спор грибів.

Чим обробляти тріщини в корі дерев

Неглибокі тріщини захищають садовим варом. Це спеціальна суміш з кількох компонентів для обробки зрізів та спилів дерева. Він має бути в міру пластичним і добре кріпитися до дерева.

У разі серйозного пошкодження кори необхідно встановити пломби. Для цього використовують цемент чи монтажну піну.

Для обробки тріщин в жодному разі не можна використовувати гній та глину. Вони містяться мікроорганізми, викликають хвороби. До того ж вони не можуть захистити дерево від вологи та гниття.

Раніше "Телеграф" розповідав, як наносити побілку на дерева в саду. Виявляється, багато дачників роблять це не зовсім правильно.