Розкладіть в салоні один продукт з кухні: як позбутися високої вологості в авто

Якщо не позбутися вогкості, в авто може з’явитися неприємний запах та пліснява

Про проблему з високою вологістю в автомобілі найчастіше можна дізнатися за запітнілими склом і неприємним затхлим запахом. Особливо актуальною вона стає восени та взимку. Існує кілька простих способів розв'язати цю проблему.

Щоб запобігти надмірному накопиченню вологи в автомобілі, запам’ятайте кілька правил. Перш за все, не сідайте за кермо у мокрому верхньому одязі, пише Kobieta. Перед тим, як сісти в машину, рекомендується покласти вологий верхній одяг у багажник.

Також не забудьте струсити сніг та бруд із взуття. Волога часто просочується через автомобільні килимки та вбирається у підлогу під ними. Якщо ви помітили, що килимки намокли, насипте на них кілька столових ложок котячого наповнювача. Цей засіб швидко та ефективно поглинає вологу та допоможе розв'язати локальну проблему. Через кілька годин після нанесення засобу ретельно пропилососьте автомобіль.

Не менш хороший спосіб позбутися вологи в автомобілі — покласти в салон кілька тканинних мішечків з рисом. Найкраще розміщувати пакети на сидіннях та під ними. Завдяки цьому ви забудете про запітнілі вікна і неприємні запахи. Рис чудово вбирає вологу, але не забувайте час від часу його міняти.

Навесні також варто випрати оббивку автомобіля. Саме тут накопичується найбільше вологи. Пам’ятайте про це, особливо якщо вашому автомобілю багато років. Глибоке чищення ще й освіжить салон авто.

Також перевірте стан салонного фільтра. Зношений елемент істотно впливає на скупчення вологи всередині автомобіля.

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