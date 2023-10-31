Зимові лайфхаки: як висушити промокле взуття, якщо вдома відключили світло

Існує три надійні способи

Що ближче до зими, то частіше з’являються повідомлення про можливі блекаути в Україні. Отже, потрібно до них підготуватися. Ми вже розповідали, як утеплити ноги на зиму, а сьогодні ділимося лайфхаками, як висушити вже промокле взуття, особливо, якщо в домі немає світла.

Як виявилось, висушити взуття після осінньої чи зимової прогулянки можна за допомогою підручних засобів, пише Styler. І для цього зовсім не обов’язково використовувати електричні сушки.

Паперові рушники

Простий спосіб просушити промоклі черевики — це напхати всередину паперу. Раніше це робили за допомогою зім’ятих газет, зараз можна використовувати безбарвні паперові рушники. Вони вберуть вологу, що накопичилася у взутті. Як тільки помітите, що паперові рушники намокли, змініть їх на сухі всередині взуття.

Гаряча сіль

Цей лайфхак може висушити взуття навіть швидше, ніж паперові рушники. Потрібно нагріти звичайну кухонну сіль на сковорідці, насипати її в щільні шкарпетки і засунути в кожен мокрий черевик. Сіль вбере вологу, а тепло від неї допоможе швидко висушити промокле взуття.

За допомогою силікагелю

Купуючи нове взуття, ви могли бачити в коробці пакетики із силікагелем. Це спеціальний засіб, який вбирає зайву вологу. Розкладіть ці пакетики всередину взуття, не розпаковуючи, і залиште на кілька годин при кімнатній температурі. Потім самі пакетики можна підсушити на батареї та використати заново.

Раніше "Телеграф" розповідав, чого не потрібно робити при сушці взуття. Корисні підказки, які реально працюють.