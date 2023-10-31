Нестандартний підхід: чим утеплити осіннє чи зимове взуття

Підійде для будь-якого виду взуття

Осінь невпинно мчиться до закінчення і вже скоро на вулиці будуть морози та сніг. Тому саме час подбати про те, аби все необхідне було вдома у разі блекауту, а також зробити правильний вибір зимового одягу.

Окрім того, якщо хочеться, щоб взимку було тепло ногам, то варто утеплити взуття. Як мовиться на сайті Ukr.media, у дуже холодну пору року не дуже допоможе хутряна устілка чи вовняні шкарпетки.

Що знадобиться для цієї "операції"

Для утеплення зимового взуття краще за все підійдуть спеціальні устілки з фольги, які можна купити або зробити самостійно. Ця фольга призначена для утеплення стін і відображення тепла від батарей.

для трафарету візьміть устілку з взуття, обведіть її та виріжте;

зробити в ній декілька отворів діаметром не більше 5 мм. Це потрібно для того, аби ноги не пріли у взутті;

готову устілку покласти на низ взуття, а зверху на неї стару;

можна надягати.

Тепер, ноги будуть теплими навіть під час найхолоднішої зими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як можна швидко та нестандартно зігрітись у холодну пору року.