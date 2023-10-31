Як пов’язані куряче яйце та шкіряний виріб? Ймовірно, ви не знали про цей лайфхак

Якщо за шкіряною курткою правильно доглядати, вона завжди буде як нова

Багато хто любить носити шкіряні вироби й при правильному догляді вони можуть залишатися немов новими багато років. Зазвичай для догляду за таким одягом використовують спеціальні засоби.

Однак можна скористатися і "бабусиними методами", щоб відполірувати натуральну шкіру. Йдеться про курячі яйця, інформують "Белновости".

Як відполірувати шкіряні вироби за допомогою курячого яйця

Так, для процедури знадобиться не ціле яйце, а лише сирий білок. Необхідно відокремити його від жовтка та злегка збити. Після цього розподілити засіб по чистій натуральній тканині.

Далі необхідно цією тканиною обробити поверхню шкіряного виробу, ніби поліруючи його. Після обробки необхідно протерти шкіру іншою натуральною тканиною, змоченою водою. Такий метод можна сміливо застосовувати регулярно.

Раніше "Телеграф" розповідав, як прибрати подряпини зі шкіряного виробу. Для цього можна використати звичайний жирний крем, який використовується для зволоження рук.