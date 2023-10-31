Чим обприскати троянди в листопаді, щоб відлякати шкідників: інакше квітам кінець

Наприкінці осені приділіть трояндам особливу увагу

До настання морозів дачники продовжують догляд за трояндами, не забуваючи про корисні підгодівлі. Не менш важливо подбати про захист квітів від шкідників.

Троянди можуть стати здобиччю павутинного кліща, але правильна обробка рослини вирішить проблему. Про це пише Express.

Так, пізно восени кущі троянд часто атакують шкідники. Одним із поширених паразитів є павутинний кліщ. Ці небажані на ділянці гості швидко розмножуються та шкодять квітам, найчастіше селяться на листі та навіть можуть вити павутину. На щастя, правильні кроки допоможуть садівникам відлякати шкідливих кліщів.

Існує кілька рослинних екстрактів, які допоможуть у боротьбі з павутинними кліщами. Досвідчені дачники рекомендують використовувати селективні матеріали, переважно інсектицидне мило або інсектицидну олію.

Крім того, для відлякування павутинних кліщів розпорошуйте на троянди екстракт часнику, гвоздикову олію, м’ятну олію, олію розмарину й олію кориці. Необхідно обприскувати кущі раз на два тижні протягом листопада.

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини потрібно обов’язково обрізати восени. Проста маніпуляція покращить розвиток культур на вашій ділянці.