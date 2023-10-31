У кімнаті відразу стане тепліше: простий, але дієвий трюк із батареями (відео)

Радіатор може віддавати більше тепла, просто зробіть це

З наближенням зими багато хто замислюється про утеплення будинку. Навіть невелика хитрість із батареями допоможе зберігати прийнятний температурний режим у ваших кімнатах.

Щоб радіатор віддавав усе тепло в кімнату, скористайтеся популярним у мережі лайфхаком. Ролик з незвичайним трюком розмістив блог @the.cosyclub у TikTok.

Так, для ефективного методу знадобиться фольга. За допомогою цього підручного матеріалу ви зможете вирішити проблему з холодом у будинку. Фольга допоможе зробити так, щоб тепло, яке віддається батареєю, не розсіювалося, а залишалося в приміщенні.

Лайфхак з радіатором та фольгою

Щоб у кімнаті стало тепліше, додайте шар фольги за батарею. Для цього автор ролика відрізає аркуш фольги, обертаємо ним картон і потім поміщає між стіною та радіатором. Зазначимо, що блискуча сторона має залишитися зовні. Частина фольги, як показано у відео, знаходиться над батареєю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що для утеплення будинку вирішальну роль грають вікна. Прості способи допоможуть ізолювати від холоду та протягів пластикові вікна. Крім того, ви завжди можете скористатися взимку якісним обігрівачем.