Як позбутися накипу в чайнику: про способи з розсолом та газованкою знають не всі

Відмити чайник від накипу допоможе кола та розсіл

Відмити чайник від накипу можна не лише за допомогою оцту. У цьому також добре допоможе звичайний розсіл або кола.

Ці рідини чудово справляються із проблемою, а після очищення чайник знову стане, як новий. Хитрощами з нами поділилися на порталі "Бєлновини".

Як відмити чайник від накипу

Розсіл

Цю рідину можна використовувати не лише у рецептах. Вона також може допомогти у боротьбі з накипом. Для цього розсіл необхідно налити в чайник, увімкнути його та довести рідину до кипіння. Залишити чайник до повного вистигання розсолу. Після цього розсіл потрібно злити, добре вимити чайник зсередини, закип’ятити в ньому чисту воду, яку потім злити. Далі чайником можна скористатися, як завжди.

Кока Кола

Цей напій використовують для очищення сантехніки або у боротьбі із засміченнями. Кола також добре чистить від накипу. Для цього потрібно налити півлітра напою в чайник, закип’ятити його та залишити охолонути. Від накипу не залишиться сліду.

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